Марко Гладиш з мамою і татом

На лікування маленького львів’янина Марка Гладиша потрібно 122 млн грн. Наразі вдалося зібрати лише 33 млн грн. А захворювання не терпить зволікань. Тож Львівська міська рада звернеться до Міністра охорони здоров’я та Голови Верховної Ради України з проханням допомогти у лікуванні важкохворого 3‑річного львів’янина.

У хлопчика важка генетична хвороба – м’язова дистрофія Дюшена. Через неї тіло слабшає, а з часом стає повністю нерухомим – втрачається навіть здатність ковтати і дихати. Від цієї хвороби є ліки, але вартість лікування дуже велика – 122 млн грн. Станом на зараз зібрано близько третини від необхідної суми. У четвер, 18 грудня, з проханням допомогти зібрати решту коштів звернулася мама хлопчика під час сесії Львівської міської ради до міського голови та депутатів, повідомили у пресслужбі ЛМР.

«Я прошу кожного з вас достукатися до львів’ян, до бізнесу, щоб нам допомогли. Ми вже 11 місяців збираємо кошти і станом на зараз зібрали лише 33 мільйони, а нам потрібно 122. Де шукати решту суми – ми не знаємо. Ми вже стукали у всі можливі двері. Але я як мама просто не можу не зібрати цієї суми. Як би важко не було», – звернулася до присутніх Анастасія Гладиш, мама важкохворого хлопчика.

Аби допомогти врятувати життя маленького львів’янина, мер Львова Андрій Садовий запропонував підготувати офіційне звернення до міністра охорони здоров’я і голови парламенту.

«Я також підготую відповідні листи від виконавчого комітету Львівської міської ради. Життя кожного українця є безцінне, тому нам треба робити все можливе, щоб допомогти Марку. Львів подасть якісний приклад. Так, як свого часу це було з маленькою Вікторією Полюгою – їй треба було зібрати до 2 мільйонів доларів. Громада міста це зробила, і потім держава на своєму рівні змінила певні протоколи – й дівчинці вдалося допомогти. А зараз нам треба врятувати нашого маленького громадянина Марка і, я думаю, що ми можемо це зробити», – наголосив Андрій Садовий.

Львів не вперше долучається до збору коштів на лікування Марка Гладиша. У День знань, 1 вересня, у школах міста долучитися до збору на лікування хлопчика. Тоді вдалося зібрати понад 2 млн грн. У жовтні небайдужі містяни долучилися до благодійного Велодня-2025. Велосипедисти з усіх районів міста з’їхалися на проспект Свободи, щоб разом проїхати центром Львова і допомогти 3‑річному львів’янину Марку Гладишу, сину чемпіона Європи з велоспорту Романа Гладиша.

Усі охочі можуть долучитися до збору на лікування маленького львів'янина.

Реквізити для допомоги Марку Гладишу:

Реквізити БФ «ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ».