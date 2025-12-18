Особливе місце на різдвяному столі займають голубці. Зазвичай, щоб зробити їх пісними, фарш заміняють на гриби. Але можна приготувати декілька варіантів з різними начинками: з картоплею, кускусом, гречкою і навіть перловкою. Рецепти голубців від Shuba.

Залити водою так, щоб вона ледь покривала голубці. Накрити зверху рештою капустяного листя, закрити кришкою та готувати на слабкому вогні близько 1 години 30 хвилин.

На кожен капустяний лист викласти приблизно 1 столову ложку начинки та загорнути у формі конверта. На дно каструлі викласти обрізки капусти, зверху щільно скласти голубці.

З’єднати терту сиру картоплю, картопляне пюре та смажену цибулю. Додати сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати до однорідності.

П’ять цибулин дрібно нарізати та обсмажити на соняшниковій олії до золотистого кольору. Відварену картоплю потовкти до стану пюре.

Одну цибулину та решту сирої картоплі натерти на дрібній тертці, перекласти в окрему миску й перемішати.

Картоплю почистити. Приблизно 500 г картоплі покласти в каструлю, залити водою, посолити й відварити до готовності.

Капусту очистити, вирізати качан. У киплячу підсолену воду опустити качан зачищеним боком донизу. Довести до кипіння й поступово, обертаючи, знімати листя. Із кожного листка зрізати потовщення.

Інгредієнти

Капустяне листя 12 шт. Оливкова олія 3 ст. л. Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Кускус 200 г Овочевий бульйон 300 мл Оливки без кісточок 50 г Зелень 40 г Сіль за смаком Оливкова олія 1 ст. л. Часник 4 зубчики Соус хариса 2 ст. л. Томатна паста або томатний соус 500 г Кмин мелений 1 ч. л. Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Почати з карамелізації цибулі. У сковороді розігріти 2 ст. л. оливкової олії на середньому вогні, додати дрібно нарізану цибулю та рівномірно розподілити по поверхні. Готувати 45-60 хвилин, помішуючи кожні кілька хвилин. Якщо цибуля починає підсихати, підливати трохи води.

Крок 2 Паралельно приготувати кускус. У каструлі розігріти 1 ст. л. оливкової олії, всипати сухий кускус і обсмажувати, помішуючи, близько 5 хвилин. Зняти з вогню, влити гарячий овочевий бульйон, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин

Крок 3 Закип’ятити велику каструлю з водою. Викласти капустяне листя з вирізаними потовщеннями та варити 7-10 хвилин до м’якості. Листя має залишатися еластичним. Дістати з води й дати охолонути.

Крок 4 Готовий кускус розпушити виделкою. Додати карамелізовану цибулю, подрібнену зелень, нарізані оливки та сіль. Добре перемішати начинку. Розігріти духовку до 200 °C.

Крок 5 У кожен капустяний лист викласти приблизно ¼-⅓ склянки начинки. Загорнути лист, підвертаючи боки всередину, сформувавши щільний рулет.

Крок 6 Для соусу хариса розігріти оливкову олію на середньосильному вогні. Додати подрібнений часник і готувати 1-2 хвилини до появи аромату. Додати соус хариса, перемішати та готувати ще 1-2 хвилини.

Крок 7 Влити томатний соус, додати мелений кмин, перемішати та уварювати 3-4 хвилини. Посолити за смаком і зняти з вогню.