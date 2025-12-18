Пісні голубці на Святвечір: 4 рецепти з різними начинками0
Особливе місце на різдвяному столі займають голубці. Зазвичай, щоб зробити їх пісними, фарш заміняють на гриби. Але можна приготувати декілька варіантів з різними начинками: з картоплею, кускусом, гречкою і навіть перловкою. Рецепти голубців від Shuba.
Пісні голубці з картоплею
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|1 качан
|Картопля
|2 кг
|Цибуля ріпчаста жовта
|6 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Олія соняшникова
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Капусту очистити, вирізати качан. У киплячу підсолену воду опустити качан зачищеним боком донизу. Довести до кипіння й поступово, обертаючи, знімати листя. Із кожного листка зрізати потовщення.
Крок 2
Картоплю почистити. Приблизно 500 г картоплі покласти в каструлю, залити водою, посолити й відварити до готовності.
Крок 3
Одну цибулину та решту сирої картоплі натерти на дрібній тертці, перекласти в окрему миску й перемішати.
Крок 4
П’ять цибулин дрібно нарізати та обсмажити на соняшниковій олії до золотистого кольору. Відварену картоплю потовкти до стану пюре.
Крок 5
З’єднати терту сиру картоплю, картопляне пюре та смажену цибулю. Додати сіль і чорний мелений перець, ретельно перемішати до однорідності.
Крок 6
На кожен капустяний лист викласти приблизно 1 столову ложку начинки та загорнути у формі конверта. На дно каструлі викласти обрізки капусти, зверху щільно скласти голубці.
Крок 7
Залити водою так, щоб вона ледь покривала голубці. Накрити зверху рештою капустяного листя, закрити кришкою та готувати на слабкому вогні близько 1 години 30 хвилин.
Голубці з кускусом у томатному соусі
Інгредієнти
|Капустяне листя
|12 шт.
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Кускус
|200 г
|Овочевий бульйон
|300 мл
|Оливки без кісточок
|50 г
|Зелень
|40 г
|Сіль
|за смаком
|Оливкова олія
|1 ст. л.
|Часник
|4 зубчики
|Соус хариса
|2 ст. л.
|Томатна паста або томатний соус
|500 г
|Кмин мелений
|1 ч. л.
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почати з карамелізації цибулі. У сковороді розігріти 2 ст. л. оливкової олії на середньому вогні, додати дрібно нарізану цибулю та рівномірно розподілити по поверхні. Готувати 45-60 хвилин, помішуючи кожні кілька хвилин. Якщо цибуля починає підсихати, підливати трохи води.
Крок 2
Паралельно приготувати кускус. У каструлі розігріти 1 ст. л. оливкової олії, всипати сухий кускус і обсмажувати, помішуючи, близько 5 хвилин. Зняти з вогню, влити гарячий овочевий бульйон, накрити кришкою та залишити на 10 хвилин
Крок 3
Закип’ятити велику каструлю з водою. Викласти капустяне листя з вирізаними потовщеннями та варити 7-10 хвилин до м’якості. Листя має залишатися еластичним. Дістати з води й дати охолонути.
Крок 4
Готовий кускус розпушити виделкою. Додати карамелізовану цибулю, подрібнену зелень, нарізані оливки та сіль. Добре перемішати начинку. Розігріти духовку до 200 °C.
Крок 5
У кожен капустяний лист викласти приблизно ¼-⅓ склянки начинки. Загорнути лист, підвертаючи боки всередину, сформувавши щільний рулет.
Крок 6
Для соусу хариса розігріти оливкову олію на середньосильному вогні. Додати подрібнений часник і готувати 1-2 хвилини до появи аромату. Додати соус хариса, перемішати та готувати ще 1-2 хвилини.
Крок 7
Влити томатний соус, додати мелений кмин, перемішати та уварювати 3-4 хвилини. Посолити за смаком і зняти з вогню.
Крок 8
На дно форми для запікання вилити близько ⅓ склянки соусу та рівномірно розподілити. Викласти голубці, зверху полити рештою соусу. Запікати в духовці 20-25 хвилин до прогрівання і насиченого аромату.
Голубці з грибами і перловкою
Інгредієнти
|Капуста пекінська
|1,5 кг
|Крупа перлова
|100 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Печериці
|150 г
|Чорнослив без кісточки
|6 шт.
|Олія соняшникова
|20 мл
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Перлову крупу промити, залити 300 мл води та варити приблизно 40 хвилин до готовності. Чорнослив промити, залити гарячою водою на 10 хвилин, обсушити та дрібно нарізати.
Крок 2
Пекінську капусту розібрати на листки, зрізати потовщення. Опустити листя в підсолену киплячу воду та варити близько 3 хвилин до м’якості. Дістати й дати стекти воді.
Крок 3
Цибулю очистити й дрібно нарізати. Печериці помити та нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати ще близько 10 хвилин. Посолити, поперчити та перемішати.
Крок 4
Додати до сковороди відварену перловку та чорнослив, перемішати й прогріти разом 5 хвилин. Викласти начинку на капустяні листки, сформувати голубці, скласти їх у каструлю, залити гарячою водою та тушкувати після закипання близько 30 хвилин.
Голубці з грибами і гречкою
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|1,2 кг
|Гречана крупа
|150 г
|Гливи
|500 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|2 шт.
|Морква
|2 шт.
|Олія соняшникова
|100 мл
|Томатна паста
|40 г
|Вода
|400 мл
|Зелень
|50 г
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
У капусті вирізати качан і обережно опустити її в киплячу підсолену воду на 5 хвилин. Знімати проварені листки поступово, повертаючи капусту у воду. З кожного листка зрізати грубі потовщення.
Крок 2
Для начинки гречану крупу залити 300 мл води, посолити та варити близько 20 хвилин до готовності. Зняти з вогню й дати охолонути.
Крок 3
Цибулю та моркву очистити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на великій тертці. Обсмажити овочі в 40 мл соняшникової олії до м’якості.
Крок 4
Гливи промити, дрібно нарізати, додати до овочів і смажити разом близько 5 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 5
Зелень промити, обсушити та дрібно нарізати. Змішати відварену гречку з грибами й овочами, додати зелень, посолити, поперчити та добре перемішати.
Крок 6
На капустяні листки викладати по 1-2 столові ложки начинки, загортати конвертиками. Обсмажити голубці на олії з обох боків до рум’яної скоринки, після чого перекласти в глибоку форму для запікання. У воді розвести томатну пасту, посолити та залити голубці.
Крок 7
Запікати в духовці, розігрітій до 180 °C, протягом 30-40 хвилин. Подавати страву гарячою.