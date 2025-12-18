Поліцейські фіксуватимуть швидкість за допомогою TruCAM на новій ділянці

З четверга, 18 грудня, патрульна поліція визначила 14 нових ділянок на трасах, де працюватимуть патрульні з приладами TruCAM. Зокрема, у Львівській області нова ділянка для вимірювання швидкості затверджена на трасі Львів-Шегині.

У патрульній поліції Львівщини уточнили ZAXID.NET, що нова ділянка для контролю швидкості за допомогою TruCAM визначена на трасі Львів – Шегині у селі Берегове Мостиської громади.

Перелік ділянок доріг на Львівщині, де патрульні вимірюють швидкість з допомогою TruCAM (фото патрульної поліції)

TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень, адже, як зазначають в патрульній поліції, комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.

Місця використання приладів контролю швидкості визначені на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості. Там встановлюють відповідні дорожні знаки.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг, з яких 33 – у Львові та Львівській області.