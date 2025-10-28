Показник користування пасками безпеки відрізняється в містах

В Україні понад 48% водіїв користуються пасками безпеки. Показник зріс, порівняно з минулим роком. Водночас більшість водіїв продовжує ігнорувати цей простий спосіб зберегти свої здоров'я та життя. Про це свідчать результати дослідження «Рівень користування ременями безпеки серед водіїв у містах України у 2025 році», які оприлюднила ініціатива «За безпечні дороги».

За результатами дослідження, кількість водіїв, які користуються ременями безпеки, збільшилася на 2,4% порівняно з попереднім роком, коли пристібалися в середньому 45,97%. Зараз середній показник користування ременями безпеки у досліджених містах становить 48,4%.

Загалом же порівняно з 2017 роком, коли було проведено перше дослідження, кількість водіїв, що пристібаються, збільшилась у понад три рази. Це позитивна динаміка, однак більшість водіїв в українських містах досі ігнорують користування ременів безпеки.

Результати дослідження користування пасками безпеки

Найвищий показник користування ременями безпеки зафіксували у Львові (понад 70%), Києві (понад 68%) та в Рівному (понад 60%). У той час найнижчий показник – у Кропивницькому (27%), Сумах (28%) та в Миколаєві (34%).

Ініціатори дослідження нагадують, що пристебнутий ремінь вдвічі збільшує шанси водія та пасажира вижити в потенційно смертельній ДТП, а також рятує від серйозних травм у легших випадках.

Дослідження провели громадські організації Центр демократії та верховенства права та Vision Zero. Загалом вибірка дослідження охопила 32451 водії у 19 містах: у Києві та 18 обласних центрах, де дозволяла безпекова ситуація. Дослідження проводилось у серпні 2025 року методом спостереження, без взаємодії з водіями.