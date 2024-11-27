Олександр Мережко є також головою Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув обраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року. Про це 26 листопада повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на лист депутата до Нобелівського комітету.

У своєму зверненні Олександр Мережко заявив, що Дональд Трамп зробив «значний внесок у мир у всьому світі й може зробити ще більше в майбутньому». Зокрема він навів факт, що 45-й американський президент був посередником в угодах між Ізраїлем і мусульманськими країнами, включаючи ОАЕ, Бахрейн і Судан.

«Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції з підтримки України, продемонструвавши глобальне лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії», – сказав Мережко, імовірно, маючи на увазі рішення Трампа передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin у 2018 році.

У своєму номінаційному листі Мережко зазначив, що Трамп міг би допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного та сталого миру на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права».

У коментарі журналістам Kyiv Independent, депутат пояснив, що хоче використати номінацію Трампа, щоб той «допоміг Україні вижити».

Зауважимо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинить повномасштабне російське вторгнення в Україну та «всі війни» за 24 години після його інавгурації. Наприкінці вересня під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським тоді ще кандидат у президенти США повідомив, що домовиться про угоду, «яка буде хорошою для обох сторін».

11 листопада інформагентство Associated Press писало, що в перші дні на посаді президента США Дональд Трамп розпочне депортацію нелегальних мігрантів та звільнить тисячі держслужбовців, а також спробує посадити за стіл переговорів Україну та Росію.

14 листопада Газета Financial Times відзначала подорожчання українських єврооблігацій, деномінованих в доларах, оскільки західні інвестори очікують припинення російсько-української війни через перемогу Дональда Трампа. Утім, частина вкладників висловлюють думку, що перспективи для українських облігацій не є однозначними через відсутність чіткої зовнішньої політики Трампа.