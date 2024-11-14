Українські облігації злетіли на тлі заяв Трампа про завершення війни в Україні

Українські єврооблігації, деноміновані в доларах, зросли у ціні на 12% за останній місяць, оскільки інвестори очікують припинення російсько-української війни через обрання новим президентом США Дональда Трампа, повідомило у четвер, 14 листопада, Financial Times. Раніше, під час передвиборчої кампанії, Трамп заявляв, що припинить війну, що підвищило оптимізм деяких інвесторів.

За даними видання, облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, а ВВП-варранти зросли ще різкіше. Деноміновані в доларах українські облігації зросли на 12% за місяць, а облігації «Укренерго» у 2024 році зросли на понад 160% – до 67 центів за долар, навіть попри масовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

Зазначається, що зростання облігацій відбулося лише через два місяці після реструктуризації боргу України на 20 млрд доларів у вересні 2024 року в межах однієї з наймасштабніших та найшвидших процедур держборгу в сучасній історії. Відповідно до угоди про реструктуризацію боргу, інвестори взяли на себе більш ніж третину збитків за своїми облігаціями для підтримки контролю різкого зростання дефіциту України під час війни.

«Інвестори облігацій роблять ставку на те, що країна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від території, яку вона втратила під час війни, і що її економіка швидко відновиться в наступні роки», – йдеться у статті.

Втім, деякі інвестори попереджають, що перспективи для українських облігацій не є однозначними. Одною із таких причин є відсутність чіткої зовнішньої політики Дональда Трампа – як щодо України, так і щодо інших країн. За словами портфельного менеджера Federated Hermes Мохаммеда Елмі, невідомо, в якому стані буде економіка України після можливих переговорів, а також чи будуть вони пріоритетом для адміністрації Трампа.