Мінфін повідомив про укладання принципових домовленостей, які відповідають запитам МВФ

Україна успішно досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації боргових паперів, випущених на міжнародних ринках на суму понад 23 млрд доларів. Про це повідомили у пресслужбі міністерства фінансів України у понеділок, 22 липня.

За даними міністерства, в результаті закритих зустрічей, які відбулися протягом 12-19 липня, Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій щодо одного з етапів реструктуризації боргу на загальну суму 23,4 млрд доларів США. Крім того, країна уклала домовленості щодо продовження строку погашення єврооблігацій.

«Досягнення принципових домовленостей – це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%. Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів США відбудеться у 2029 році», – повідомили у пресслужбі Мінфіну.

У міністерстві зауважили, що без реструктуризації, щодо якої домовилася Україна, основну суму боргу на 9,381 млрд доларів без урахування відсотків необхідно було б сплатити з 2024 по 2029 рік.

Крім того, нові домовленості передбачають випуск нових єврооблігацій:

чотири серії облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках;

чотири серії облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

У пресслужбі Мінфіну додали, що досягнуті домовленості відповідають програмі фінансування МВФ. Згідно з ними, співвідношення боргу до ВВП в Україні складатиме 82% до кінця 2028 року, а до кінця 2033 року – 65%. Крім того, у 2028-2033 роках середня потреба у фінансуванні очікується на рівні 8% від ВВП країни.

«Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни», – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, за перший квартал цього року Україна одержала 402,3 млрд грн допомоги з-за кордону – тоді Рахункова палата заявила про те, що Україні вдалось перевиконати держбюджет у першому кварталі завдяки зовнішній допомозі, проте ця допомога зменшилась.