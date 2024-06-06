Уряд, Міністерство фінансів й головні розпорядники не дотрималися вимог Бюджетного кодексу України

Україні вдалось перевиконати держбюджет у першому кварталі завдяки зовнішній допомозі, утім ця допомога зменшується. Про це у четвер, 6 червня, повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська, презентуючи результати аналізу виконання закону про державний бюджет на 2024 рік в I кварталі, інформує пресслужба Рахункової палати.

Ольга Піщанська зазначила, що доходи держбюджету у I кварталі цього року порівняно з відповідним періодом 2023-го зросли на 116,2 млрд грн (22,1%) і становили 642,1 млрд грн. Однак здебільшого це зростання зумовлене неекономічними чинниками. Йдеться про такі чинники як зростання ставки податку на прибуток банків, авансові перерахування дивідендів на державну частку, збільшення власних надходжень бюджетних установ.

У Рахунковій палаті відзначили, що з економічних чинників, які вплинули на збільшення доходів, – зростання оподаткованого імпорту і прибутку прибуткових підприємств, девальвація гривні, зростання реального ВВП, зростання зарплат та інфляції.

За даними РП, у першому кварталі 2024 року від міжнародної спільноти Україна отримала зовнішніх запозичень і грантів на загальну суму 402,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн менше, ніж планувалося.

«При цьому внутрішні ресурси України вдвічі перевищили зовнішні й становили 811,7 млрд грн. Зокрема, запозичення на внутрішньому ринку на 11% перевищили план, зокрема коштом придбання банками військових облігацій», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, видатки державного бюджету за вказаний період теж збільшилися – на 92,4 млрд грн (12%) – до 813,1 млрд гривень.

Водночас як зауважила Ольга Піщанська, Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України й головні розпорядники не дотрималися вимог Бюджетного кодексу України. Зокрема відомства не розробили та не забезпечили вчасного затвердження порядків використання коштів за бюджетними програмами, у результаті не було проведено заплановані на січень видатки у сумі 10,1 млрд грн. А також вчасно не розробили та не затвердили за погодженням з Міністерством фінансів паспортів бюджетних програм, через що не було проведено заплановані на січень – березень видатки й надання кредитів у сумі 17,3 млрд гривень.

«На заходи пов’язані з обороноздатністю та безпекою держави у зазначений період держава витратила 552 млрд грн. Тобто, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, витрати збільшилися на 14%», – додали у Рахунковій палаті.

До слова, як повідомив ZAXID.NET, у п’ятницю, 7 червня, Україна з Францією укладуть дві угоди на суму 650 млн євро для підтримки ключових секторів.