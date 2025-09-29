Дональд Трамп сам неодноразово висловлював бажання отримати Нобелівську премію миру

Народні депутати України ініціюють висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Серед них і львівʼянин, голова партії «За майбутнє» Тарас Батенко. 29 вересня вісім нардепів зареєстрували у Верховній Раді постанову про звернення до Нобелівського комітету, інформує «Українська правда».

Авторами постанови є народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко (група «За майбутнє»), Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч («Відновлення України»), а також Георгій Мазурашу, Михайло Соколов та Микола Тищенко.

Проєкт постанови №14088 про висунення кандидатури Президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру переданий на розгляд керівництву. Однак текст постанови поки не оприлюднений.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії і після обрання президентом США Дональд Трамп обіцяв зупинити війну в Україні за добу. Згодом він доручив спецпредставнику з питань України Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. Вже влітку 2025 року він висловлював сумніви, чи зможе вплинути на припинення цієї війни. Зараз його риторика цілом змінилась. Дональд Трамп сам неодноразово висловлював бажання отримати Нобелівську премію миру. Його кандидатуру вже висунули Пакистан та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Зазначимо, що львівʼянин Тарас Батенко є головою депутатської групи «За майбутнє». Батенко голосував за скандальний закон про фактичну ліквідацію НАБУ і САП, що спричинив протести по всій Україні; містобудівну «реформу» (проєкт № 5655), легалізацію земельних схем (так званий закон Ігоря Мазепи, проєкт 12089).