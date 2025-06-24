Олександр Мережко заявив, що втратив віру у Дональда Трампа

Народний депутат від партії «Слуга народу», голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко відкликав свою номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це він повідомив у коментарі для американського щотижневого журналу Newsweek. Мережко висунув кандидатуру Трампа на цю премію у листопаді 2024 року – до його інавгурації.

За словами нардепа Олександра Мережка, він «втратив будь-яку віру» в Дональда Трампа та його спроможність примусити Росію припинити вогонь. Також Олександр Мережко зауважив, що американський президент не поспішає запроваджувати обіцяні санкції проти Росії.

Крім того, український політик висловив невдоволення тим, що Трамп «практично не відреагував» на нещодавні масштабні російські обстріли Києва, додавши, що американський лідер «обрав шлях умиротворення». Також, Мережко розповів, що «українські чиновники стурбовані увагою США та перенаправленням зброї на Близький Схід». Нагадаємо, 8 червня Володимир Зеленський повідомив, що США передали на Близький Схід 20 тис. ракет, які обіцяли передати Україні.

Тож український нардеп у понеділок, 23 червня, подав заяву про відкликання своєї номінації Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Нардеп Олександр Мережко відкликав номінацію Дональда Трампа на Нобелівську премію миру

Newsweek також зауважує, що Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії неодноразово заявляв, що припинить найбільшу війну в Європі з часів Другої світової «всього за 24 години».

«Але з плином тижнів і місяців оптимізм щодо швидкої угоди зник, і республіканець, самопроголошений “головний миротворець”, відверто розчарувався повільними темпами прогресу», – підсумували журналісти Newsweek.

Як повідомляв ZAXID.NET 26 листопада 2024 року, нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, пояснюючи тим, що Трамп міг би допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного та сталого миру на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права».