Дональда Трампа висунули кандидатом на Нобелівську премію миру 2026 року

Уряд Пакистану офіційно вирішив рекомендувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2026 року. Про це повідомили у пресслужбі пакистанського уряду 20 червня.

На думку пакистанської влади, Трамп «продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії» з Пакистаном та Індією в період кризи на кордоні між країнами в травні 2025 року. Пакистан вважає, що саме Трамп допоміг деескалювати ситуацію та змусити країни припинити вогонь.

«Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу. Лідерство президента Трампа під час пакистано-індійської кризи 2025 року чітко демонструє продовження його спадщини прагматичної дипломатії та ефективного миробудівництва», – йдеться у повідомлення пресслужби Пакистанського уряду.

Пакистан також висловив сподівання, що «щирі зусилля» Трампа й надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності. Зазначаючи це, країна звернула увагу на гуманітарну трагедію у Секторі Гази та ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, протягом кількох тижнів на кордоні Індія та Пакистан звинувачували одна одну в провокаціях та відкривали вогонь на кордоні. Загострення відносин країн сталося через напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір – тоді загинули 26 людей, більшість із них були громадянами Індії.

Увечері 6 травня збройні сили Індії офіційно розпочали операцію «Сіндур» та завдали ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані. У ніч на 10 травня Пакистан оголосив про початок військової операції «Баньян Аль-Марсус», проте того ж дня країни за посередництва Сполучених Штатів досягнули домовленості про припинення вогню.

Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій, яку присуджують діячам, політикам та організаціям, які здійснили надзвичайні досягнення у встановленні миру. У 2024 році Нобелівську премію миру присудили групі Nihon Hidankyō з Японії за зусилля з боротьби за світ без ядерної зброї. Лауреатів Нобелівської премії миру 2025 року оголосять восени.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року депутат «Слуги народу» Олександр Мережко висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Він пояснив це рішення тим, що хоче використати номінацію, щоб обраний президент США «допоміг Україні вижити».