Пакистан оголосив початок військової операції проти Індії

В ніч на суботу, 10 травня, Пакистан оголосив про початок військової операції «Баньян Аль-Марсус». Згідно з офіційною заявою, операція – відповідь на обстріли Пакистану з боку Індії. Про це йдеться у повідомленні уряду Пакистану, опублікованому у соцмережі Х, передає «Українська правда».

Пакистан оголосив про початок військової операції проти Індії невдовзі після заяв про обстріл військових баз Індією.

«Індія повинна підготуватися до відповіді Пакистану. Збройні сили Пакистану повністю готові захищати батьківщину, повітряний простір і національну безпеку», – йшлося у заяві уряду Пакистану.

Geo TV з посиланням на власні джерела пише, що пакистанські військові атакували кілька стратегічних об’єктів на території Індії. Зокрема, склад зберігання ракет BrahMos місті Біас, а також індійський аеродром Патанкот.

За словами Збройних сил Пакистану, вони атакуватимуть індійські військово-повітряні бази, з яких, Індія атакує країну.

Зауважимо, що обидві країни володіють ядерним арсеналом.

Нагадаємо, 6 травня Індія завдала ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані, заявивши про початок військової операції «Сіндур». До цього протягом кількох днів на кордоні Індії та Пакистану відбувались обстріли. Обидві країни звинувачували одна одну у збройних провокаціях.

Загостренню відносин між країнами передував напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір, внаслідок якого загинули 26 людей. Більшість жертв – громадяни Індії.