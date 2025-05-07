Індія заявила про «здійснення справедливості»

Увечері 6 травня збройні сили Індії офіційно розпочали операцію «Сіндур» та завдали ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані. Про це повідомило Reuters із посиланням на індійську владу.

Армія Індії заявила, що завдала ракетних ударів у межах антитерористичної операції «Сіндур». Індійська влада стверджу, що об’єкти не були військовими, а удари завдали нібито по місцях, де могли перебувати терористи.

«Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не стали ціллю атаки», – повідомив індійський уряд.

Удари спрямували по території Пакистану та «окупованих Пакистаном Джамму і Кашмірі» – спірній території між двома країнами. У Пакистані підтвердили атаку Індії, повідомивши, що країна завдала ракетних ударів по трьох об’єктах у районах Котлі, Музаффарабаду та Бахавалпуру. Міноборони Пакистану повідомило, що відповість на напади Індії «у свій час і у своєму місці».

За даними пакистанського Міноборони, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та 12 поранених. Серед жертв – одна дитина. Згодом Reuter із посиланням на очільника пакистанської армії повідомило, що внаслідок індійського обстрілу в Пакистані загинули 26 людей. Ще 46 зазнали поранень.

Водночас поліція Індії заявляє про 10 убитих та 48 поранених унаслідок обстрілу Пакистаном індійського Кашміру. Зазначимо, раніше місцеві ЗМІ повідомили, що Пакистан нібито завдав ударів по Індії у відповідь – в пакистанській армії це не коментували.

Після завершення ракетної атаки індійська армія опублікувала допис із повідомленням «Справедливість здійснено. Слава Індії».

Нагадаємо, протягом кількох тижнів на кордоні Індія та Пакистан звинувачували одна одну в провокаціях та відкривали вогонь на кордоні. Загострення відносин країн сталося через напад бойовиків на туристів в індійському районі Джамму та Кашмір – тоді загинули 26 людей, більшість із них були громадянами Індії.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський опір». Представники угруповання висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили «понад 85 тис. чужинців, що спричинило демографічні зміни». Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків, понизила дипвідносини з Пакистаном, закрила візи для пакистанців, та вперше за 65 років перекрила одну з дамб на річці Ченаб, через яку йшла вода до країни.

Обидві країни заявили про готовність «дати рішучу відповідь» на агресію. Зазначимо, і Пакистан, й Індія мають на озброєння запаси стратегічної ядерної зброї.