Повне припинення вогню між Індією та Пакистаном починає діяти негайно

У суботу, 10 травня, Індія і Пакистан погодилися на повне припинення вогню, воно почало діяти відразу після угоди. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

За його словами, Індія і Пакистан досягнули домовленості про припинення вогню після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів.

«Вітаю обидві країни з тим, що проявили здоровий глузд і високий рівень розумності. Дякую за увагу до цього важливого питання», – написав Трамп.

Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що тепер індійський та пакистанський уряди розпочнуть переговори з широкого кола питань на нейтральній території.

«Протягом останніх 48 годин ми з Венсом спілкувалися з високопосадовцями Індії та Пакистану, включаючи премʼєр-міністрів Нарендру Моді та Шехбаза Шаріфа, міністра закордонних справ Субрахманьяма Джайшанкара, начальника штабу армії Асіма Муніра та радників з національної безпеки Аджіта Довала та Асіма Маліка», – написав Рубіо.

Очільник МЗС Пакистану Мохаммад Ісхак Дар підтвердив, що країни домовилися про припинення вогню.

«Пакистан завжди прагнув миру та безпеки в регіоні, не поступаючись своїм суверенітетом та територіальною цілісністю» – додав він.

Нагадаємо, 6 травня Індія завдала ударів по дев’ятьох об’єктах у Пакистані, заявивши про початок військової операції «Сіндур». До цього протягом кількох днів на кордоні Індії та Пакистану відбувались обстріли.

В ніч на суботу, 10 травня, Пакистан оголосив про початок військової операції «Баньян Аль-Марсус».