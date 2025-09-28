Джей Ді Венс заявив, що Росія відмовляється від перемовин з Україною

Росія відмовляється брати участь у переговорах щодо завершення війни проти України. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в ефірі Fox News.

Джей Ді Венс вкотре наголосив, що США прагнуть допомогти Україні та Росії досягнути тривалого миру та завершити війну. Однак російська сторона, за словами віцепрезидента США, після зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці, відкидає будь-які пропозиції щодо перемовин. Венс наголосив, що Росія не погоджується ані на двосторонні, ані на тристоронні переговори щодо миру.

«Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє. Як ми бачили протягом останніх кількох тижнів, РФ відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічах за участю Трампа чи інших посадовців США. Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність», – заявив Джей Ді Венс.

Віцепрезидент США також наголосив, що росіяни на фронті зазнають великих втрат серед особового складу, при цьому окупантам не вдається захопити значних територій.

«Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу на місцях? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі», – заявив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 23 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу та НАТО здатна боротися та перемогти Росію. Крім того, Трамп не виключив можливості повернення первісних кордонів України. Таку заяву президент США зробив після розмови з Володимиром Зеленським.