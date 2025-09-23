Дональд Трамп заявив, що Україна завдає великі економічні проблеми Росії

У вівторок, 23 вересня, після розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу та НАТО здатна боротися та перемогти Росію. Крім того, Трамп не виключив можливості повернення первісних кордонів України.

У своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп написав, що повністю ознайомився та зрозумів військово-економічну ситуацію між Україною та Росією. Повідомлення президента США з’явилося одразу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

«Побачивши економічні проблеми, які вона (Україна – ред.) завдає Росії, я думаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу у змозі боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді», – написав Дональд Трамп.

Так, на думку Дональда Трампа, «з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема НАТО», вихід на початкові кордони України «є цілком реальним».

«Чому б і ні? Росія безцільно бореться протягом трьох з половиною років у війні, яка повинна була зайняти реальній військовій силі менш ніж тиждень, щоб виграти. Насправді це робить її дуже сильно схожою на “паперового тигра”», – додав Трамп.

Президент США наголосив, що більша частина грошей Росії витрачається на боротьбу з Україною, яка «має великий дух і тільки стає кращою».

«Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і навіть піти далі ніж це! Путін і Росія перебувають у великих економічних проблемах, і настав час для України діяти!», – повідомив Трамп.

Він підсумував, що «в будь-якому випадку бажає обом країнам всього найкращого», а також наголосив, що США продовжать постачати озброєння країнам НАТО, щоб «НАТО робило з ним те, що хоче». Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що підтримує збиття російських літаків у повітряному просторі НАТО.