На аеродромі був уражений Су-30

У ніч на неділю, 21 грудня, на російському військовому аеродромі під Липецьком спалахнула пожежа, внаслідок якої виведені з ладу два ворожі дороговартісні винищувачі Су-30 та Су-27. Про це у понеділок, 22 грудня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Внаслідок операції ГУР МО України, безпосередньо реалізованої представником руху опору злочинному російському режиму, обидва військові літаки агресора виведені з ладу», – йдеться у повідомленні.

Розвідники відзначають, що Су-27 та Су-30 вдалось спалити завдяки ретельній підготовці, холоднокровності та професіоналізму. Планування спецоперації на аеродромі зайняло два тижні.



«Вивчені маршрут патрулювання та графік зміни вартових дозволили непомітно проникнути на військовий обʼєкт держави-агресора, уразити російські “сушки” прямо у захисному авіаційному ангарі, а потім – безперешкодно залишити аеродром», – розповіли деталі у ГУР.



Відзначимо, що орієнтована сумарна вартість двох уражених винищувачів, які Росія використовувала у війні проти України, може складати до 100 млн доларів.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі «Бельбек» у Криму.