Рішення Угорщини про вихід з МКС пов'язане із візитом Нетаньягу та санкціями США проти суду

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приїхав із візитом до Угорщини, попри виданий проти нього ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. МКС підозрює Нетаньягу у воєнних злочинах та злочинах проти людяності в Секторі Гази. Втім, Угорщина, яка прийняла Нетаньягу, того ж дня оголосила про намір вийти з МКС.

Про прибуття Нетаньягу повідомив у четвер, 3 квітня, міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницький. Політик також оприлюднив фото з Беньяміном Нетаньягу біля літака, на якому той прилетів в до Угорщини.

«Ласкаво просимо до Будапешта, Біньяміне Нетаньягу», – написав міністр.

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу у листопаді 2024 року – його підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинів, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року. Зокрема, мова йде про використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії.

На тлі цього візиту глава адміністрації прем'єра країни Ґерґей Ґуйяш заявив, що Угорщина офіційно вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду. За його словами, процес виходу почнеться 3 квітня.

Ґуйяш заявив, що МКС «був гідною поваги ініціативою», але останнім часом нібито став політичним органом. Голова урядової адміністрації додав, що звинувачення, висунуті Нетаньягу, «є найсумнішим прикладом цього».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив Нетаньягу до країни після того, як суд видав ордер на його арешт. Тоді Орбан пообіцяв, що ігноруватиме рішення Гаазької комісії, яке назвав «абсурдним і ганебним».

Оскільки Угорщина є членом МКС, вона була зобов’язана арештувати Нетаньягу на своїй території. Втім, раніше ЗМІ повідомляли, що країна може вийти з МКС після того, як США запровадили санкції проти суду.

Нагадаємо, після візиту Нетаньягу до США президент Сполучених Штатів Дональд Трамп видав указ про запровадження санкцій проти суду. За його словами, дії МКС проти Ізраїлю та США є «незаконними й безпідставними».

Санкції передбачають фінансові та візові обмеження для будь-кого, хто допомагає МКС розслідувати проти громадян США або союзників. Санкції проти суду підтримали у Росії, оскільки США розпускають групу Task Force KleptoCapture, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій і переслідування російських олігархів.