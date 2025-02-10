Дональд Трамп та Владімір Путін на зустрічі в Японії у 2019 році

Російська влада підтримала рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження санкції проти Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Низка рішень адміністрації Трампа можуть допомогти Росії у війні проти України, пише видання Newsweek.

Після візиту до США прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, на якого МКС видав ордер на арешт через підозру в скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази, Дональд Трамп видав указ про запровадження санкцій проти суду. За його словами, дії МКС проти Ізраїлю та США є «незаконними й безпідставними».

Санкції передбачають фінансові та візові обмеження для будь-кого, хто допомагає МКС розслідувати проти громадян США або союзників. За даними Reuters, до санкційного списку потрапив прокурор МКС Карі Хан, який видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Санкції США на МКС послаблюють тиск на російського президента, який значно обмежив поїздки світом через можливість його арешту.

Сам Міжнародний кримінальний суд та низка підписантів засудили указ Трампа та заявили, що він може порушувати міжнародне право. Водночас Росія підтримала рішення Трампа – у коментарі The Moscow Times російський чиновник заявив, що це «чудова новина», а також що МКС «став надто зарозумілим, і тепер Вашингтон поставив їх на місце».

Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї першої каденції також наклав санкції на посадових осіб МКС, які розслідували ймовірні воєнні злочини американських військ в Афганістані. Після закінчення його повноважень ці санкції скасувала адміністрація Джо Байдена.

Окрім санкцій проти МКС, адміністрація Трампа ухвалила інші рішення, які також можуть підігравати інтересам Росії – зокрема, йдеться про розпуск групи Task Force KleptoCapture, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій і переслідування російських олігархів. Групу створили після повномасштабного вторгнення Росії до України – у межах цієї ініціативи були висунуті обвинувачення проти Олєга Дерипаски та Константіна Малофєєва.

Зазначається, що ресурси групи переорієнтують на боротьбу з наркокартелями. За даними Reuters, імовірно, справи проти олігархів все ще будуть розглядатися, проте більше не будуть координуватися на центральному рівні Мін’юсту США, що значно зменшить переслідування російських олігархів.

Крім того, адміністрація Трампа заявила про припинення роботи відділу, що займався нейтралізацією інформаційних та інших впливів Росії та Китаю, зокрема на політику і вибори. Ліквідація відділу дозволить Росії та її союзникам нарощувати вплив на зовнішній арені.

Водночас раніше Кіт Келлог заявив, що адміністрації білого Дому може посилити санкції проти Росії для завершення війни. Втім, конкретних рішень ні Трамп, ні його команда не оголосили.