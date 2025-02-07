Мета Task Force KleptoCapture полягала в обмеженні фінансових можливостей російських олігархів

Міністерство юстиції США згортає роботу групи Task Force KleptoCapture щодо забезпечення дотримання санкцій і переслідування російських олігархів. Її було створено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це у п’ятницю, 7 лютого, повідомив Reuters.

У середу, 5 лютого, сенат США затвердив Пем Бонді на посаду генерального прокурора Сполучених Штатів, яка тепер керує Міністерством юстиції. У перший день на посаді вона згорнула роботу спеціальної групи Task Force KleptoCapture, що відстежувала активи російських олігархів. За її словами, ресурси переорієнтують на боротьбу з наркокартелями, а розслідування щодо росіян втратять централізовану координацію.

Відзначимо, що цю групу створили під час президентства Джо Байдена. Це було частиною масштабних заходів щодо економічного тиску на російських олігархів та державні структури. Мета Task Force KleptoCapture полягала в обмеженні їх фінансових можливостей та покаранні за ухилення від санкцій. Зокрема, у межах цієї ініціативи були висунуті обвинувачення проти Олєга Дерипаски та Костянтіна Малофєєва.

Reuters пише, що розслідування щодо вже відкритих справ, імовірно, триватимуть, однак більше не будуть координуватися на центральному рівні Міністерства юстиції.

«Такі зміни знизять темпи висування нових звинувачень та ускладнять виявлення посередників, які допомагають російським бізнесменам обходити обмеження», – додають у матеріалі.

Раніше повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових, посилених санкцій проти Росії, якщо російський президент Владімір Путін не захоче вести переговори з Україною.