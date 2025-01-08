Суд США конфіскував дві квартири російського олігарха Віктора Перевалова у Маямі у штаті Флорида за порушення санкцій щодо Росії. Загальна вартість конфіскованих апартаментів становить близько 1,8 млн доларів. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США у вівторок, 7 січня.

«Відповідно до заочного рішення суду та остаточного рішення про конфіскацію, що набуло чинності 7 січня, міністерство досягло конфіскації двох кондомініумів у Маямі, які утримували, передавали та здавали в оренду всупереч санкціям США проти громадянина Росії Віктора Перевалова», – ідеться в повідомленні.

Як стверджується, Віктор Перевалов і Валерій Абрамов були співзасновниками АТ «ВАД» – російської будівельної компанії, відповідальної за будівництво траси «Таврида» в окупованому Росією Криму. У січні 2018 року Мінфін США запровадив санкції проти Перевалова, Абрамова та їхньої компанії після анексії Криму.

Підсанкційні у США російські бізнесмени Валерій Абрамов та Віктор Перевалов (фото російських медіа)

Судовий розгляд у справі про конфіскацію нерухомості Перевалова був ініційований у лютому 2024 року. У відомстві зауважують, що в період зі січня 2018 року і до березня 2023 року квартири утримувалися, передавалися та здавалися в оренду з порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Прокурори зазначали, що Перевалов використовував делаверську компанію, щоб приховати свою власність. З грудня 2018 року по лютий 2023 року на рахунок фірми надійшло понад 288 тис. доларів від компанії рієлтора.

«Сьогоднішня успішна конфіскація ще раз демонструє, що спроба приховати активи за номінальними власниками та підставними компаніями є ризикованою короткостроковою грою з реальними довгостроковими витратами», – сказав співдиректор спеціальної групи KleptoCapture Мін’юсту Майкл Ху.