Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій для фінансового тиску на Росію. Зокрема, під обмеження потрапили установи та підприємства, що допомагають Росії обходити вже існуючі обмеження. Про це у середу, 15 січня, повідомили на сайті міністерства фінансів США.

Як пояснив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у санкційному списку опинилися компанії, банківські установи та люди, що причетні до фінансових махінацій і порушення санкційних обмежень. Зокрема, обмеження запровадили проти Keremet Bank – банк Киргизстану, що співпрацює з росіянами та допомагає обходити санкції. Також під обмеженнями опинилися:

ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» та її генеральний директор В. Ісаєв. Ця структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС.

Дочірні компанії «Росатома»: НПО «Центротех» і ФГУП «Горно-химический комбинат».

Понад 25 російських оборонних підприємств, таких як Серовский механический завод, ННПО імені М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод.

Іноземні компанії з Китаю, Туреччини, ОАЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підсанкційним підприємствам.

Майже 30 російських компаній, що займаються закупівлею і дистрибуцією підсанкційних товарів, зокрема для виробництва безпілотників ZALA.

Близько 25 металургійних підприємств Росії, зокрема Каменськ-Уральський металургійний завод, «Терра Сталь Групп» та компанії групи «Керамакс».

Турецька суднобудівна верф KUZEY STAR SHIPYARD, яка побудувала плавучий док для обслуговування атомних криголамів Росії.

«Санкції спрямовані на підрив фінансових і технологічних можливостей Росії для ведення війни та обходу існуючих обмежень», – зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 10 січня США оголосили про введення санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії. Під обмеження потрапили близько 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору Росії, які фінансують війну проти України. Зокрема, до санкційного списку потрапили «Газпром Нефть» та «Сургутнефтегаз».