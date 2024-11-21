Ордер видали через скоєнні воєнні злочини у Секторі Гази

Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Ордер про їх арешт Міжнародний кримінальний суд видав у четвер, 21 листопада.

МКС видав ордери на арешт Нетаньяху і Галланта за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні з жовтня 2023 по травень 2024 року. Зокрема, мова йде про використання голоду як методу війни, вбивства, переслідування та інші нелюдські дії.

«Палата видала ордери на арешт двох осіб, Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт», – йдеться у повідомленні.

У МКС наголошують, що Нетаньягу та Галланта несуть відповідальність як співвиконавці та як цивільні начальники. Їх підозрюють в облозі Сектора Гази, перекриття пунктів пропуску і блокування гуманітарної допомоги. Міжнародний кримінальний суд вважає, що рішення Ізраїлю про дозвіл або збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Гази часто було умовним, відтак цивільне населення не мало доступу до необхідних товарів.

Нагадаємо, 20 травня 2024 року прокурор МКС Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також командира бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа, лідера політичного крила руху Ісмаїла Ханію та лідера ХАМАС у Секторі Гази Яхью Сінвара за ймовірні воєнні злочини, скоєні на території сектора Гази після нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

24 травня Міжнародний суд ООН зобов'язав Ізраїль припинити військову операцію на півдні Сектора Гази.