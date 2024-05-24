У п’ятницю, 24 травня, Міжнародний суд ООН у Гаазі зобов’язав Ізраїль військову операцію у місті Рафах, що розташоване на півдні Сектора Гази. Про це йдеться у рішенні суду, пише DW.

Позов до суду ініціювала Південно-Африканська Республіка (ПАР), зокрема ПАР закликала «не допустити геноцид палестинців». Своєю чергою, судді назвали гуманітарну ситуацію на півдні Сектора Гази «катастрофічною» та зобов’язали Ізраїль припинити військову операцію у місті Рафах. Таке рішення підтримали 13 суддів із 15.

«Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в муніципалітеті Рафах, які можуть поставити палестинське населення в Секторі Гази в такі умови життя, що можуть призвести до повного або часткового фізичного знищення», – йдеться у заяві Міжнародного суду.

Крім того, судді зобов’язали Ізраїль надати слідчим ООН та журналістам доступ до Сектора Гази, а також відкрити контрольно-пропускний пункт Рафах для «безперешкодного надання гуманітарної допомоги». Також, за рішенням суду, Ізраїль протягом місяця має надати звіт про виконання заходів, ухвалених судом.

Водночас Міжнародний суд ООН закликав ХАМАС терміново звільнити заручників, яких бойовики захопили у полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

«Суд вважає глибоко тривожним той факт, що багато з цих заручників залишаються в полоні, і повторює свій заклик до їхнього негайного і безумовного звільнення», – йдеться в заяві.

Своєю чергою Ізраїль заявив, що припинення військових дій у Секторі Гази дасть свободу дій бойовикам ХАМАСу і завадить врятувати заручників. Крім того, Ізраїль запевняє, що розуміє страждання мирного населення Сектора Гази, і докладає неабияких зусиль, щоб збільшити надходження гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про взяття під контроль палестинської частини контрольно-пропускного пункту «Рафах», що на кордоні з Єгиптом.