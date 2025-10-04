Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід трьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців та блокуванні роботи територіального центру комплектування в Калуші. Суд відправив їх під варту без права внесення застави. Про це у суботу, 4 жовтня, повідомляє KURS з посиланням на ухвали суду.

Як раніше писав ZAXID.NET, 22 вересня на Івано-Франківщині група невідомих напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Троє військовозобовʼязаних чоловіків, які перебували на території ТЦК, втекли.

За даними слідства, троє чоловіків намагалися силоміць проникнути до приміщення взводу охорони у Калуші. Вони витягнули одного з військовослужбовців на вулицю, повалили його на землю та побили. Також нападники намагалися виламати двері, закидали камінням вікна та підбурювали перехожих до агресивних дій. Зрештою нападники увірвалися всередину та побили ще одного військового, який намагався їх зупинити.

Унаслідок нападу було зірвано низку мобілізаційних процедур: частина військових не ознайомилася з наказами про мобілізацію, один із призваних залишив місце служби, а проходження медичних оглядів та переведення до військової частини опинилося під загрозою.

Усіх трьох підозрюваних правоохоронці затримали 25 вересня. Двоє з них переховувалися у квартирі, в якій не проживають і не зареєстровані. Коли правоохоронці прийшли з обшуком, вони вистрибнули з балкона назовні. Працівники СБУ затримали їх при спробі втечі.

26 вересня всім трьом оголосили про підозри за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України у особливий період). Усім трьом суд обрав найсуворіші запобіжні заходи – тримання під вартою без права внесення застави. Цей злочин належить до категорії тяжких і передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Ухвали можуть бути оскаржені в Івано-Франківському апеляційному суді.