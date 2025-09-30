Посадовця визнали винним у перевищенні службових повноважень

Калуський міськрайонний суд визнав керівника групи персоналу Калуського ТЦК та СП Володимира Б. винним у перевищенні службових повноважень і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Йдеться про інцидент, який стався 22 вересня у Калуші. Група невідомих напала на місцевий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нападники вибили вікна та двері, а також побили помічника чергового. Троє військовозобовʼязаних, які перебували на території ТЦК, втекли.

У постанові суду від 24 вересня зазначено, що сталося це з вини т.в.о. начальника групи персоналу ТЦК, лейтенанта Володимира Б, який у той день дав вказівку черговим вибути за межі розташування взводу охорони центру комплектування.

Під час судового засідання офіцер визнав свою вину. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Сухарник призначила йому покарання за ч. 2 ст. 172-14 КУпАП (перевищення службових повноважень), зобов’язавши сплатити 17 тис. грн штрафу.