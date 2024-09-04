у пресслужбі Держоператора тилу відповіли, що не мали причин для відмови постачальнику у закупівлі

ДП «Державний оператор тилу» уклало договір на понад два млрд грн з фірмою «Трейд Граніт Інвест» на постачання продуктів у військові частини та на полігони до кінця 2024 року. Згадану компанію повʼязують з ексчиновником уряду Віктора Януковича, повідомило «Слідство.Інфо» в середу, 4 вересня.

У липні Держоператор тилу оголосив про проведення тендеру на забезпечення харчами військових. За результатами конкурсу на офіційному майданчику державних закупівель Prozorro, з-поміж п’яти учасників з найнижчою сумою пропозиції перемогло ТОВ «Трейд Граніт Інвест». Загальна вартість договору становить майже 2,24 млрд грн.

Як встановили журналісти «Слідства.Інфо», засновницею компанії ТОВ «Трейд Граніт Інвест» є Юлія Павліченко. Вона є колишньою бенефіціаркою ТОВ «Прайм-Фʼюжн-Сейл» (раніше «Максмед Інтернешнл»), яке блокувало торги «Укрзалізниці» на мільярди гривень завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті.

Відомо, що ТОВ «Трейд Граніт Інвест» пов’язують з колишньою групою «Трейд Коммодіті» бізнесмена Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. У коментарі журналістам пресслужба ДОТ пояснила, що фірма пройшла перевірку відповідно до вимог постанови Кабміну № 1275, яка регулює питання оборонних закупівель в умовах воєнного стану.

Раніше у лютому ТОВ «Трейд Граніт Інвест» подало позов до Шостого адміністративного апеляційного суду, де оскаржило вимоги процедур закупівель харчів, оголошених ДОТ. Зокрема, фірма виступила проти надання доказів проведення дезінфекції складських приміщень та використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів. Рішенням колегії суддів було скасовано вимогу Держоператора тилу про розірвання співпраці з компаніями, які не виконали своїх зобовʼязань перед Міноборони у 2022-2023 роках.

На запит від журналістів «Слідства.Інфо» у пресслужбі Держоператора тилу відповіли, що компанію перевірили на відповідність вимогам антикорупційного та санкційного законодавства та не мали причин для відмови постачальнику у закупівлі.

«Основна відмінність на друге півріччя 2024 року – це перевірка командою ДП “ДОТ” кваліфікаційних вимог та операційної спроможності постачальників, які були визначені переможцями. ДОТ контролює що, скільки та коли замовляється, що та коли постачається, фіксує скарги, якщо вони є, та оперативно реагує», – заявили у пресслужбі Державного оператора тилу.

Нагадаємо, у лютому 2024 року державний оператор тилу повідомив про спроби недоброчесних постачальників заблокувати через суд закупівлю харчування для ЗСУ. ДОТ уточнило, що ідеться про полтавське ТОВ «Трейд Полтава» і ТОВ «Трейд Граніт Інвест». Обидві компанії подали позов до суду, яким намагались заблокувати 11 процедур закупівлі харчування для ЗСУ. Відомо, що ТОВ «Трейд Полтава», за своїм статутом, торгує шинами та ремонтує автомобілі, а тендери на харчування ніколи не вигравала. Суд також встановив, що ТОВ «Трейд Граніт Інвест» намагалося втрутитися в автоматизований розподіл справ для визначення потрібного судді для розгляду справи.

У березні також стало відомо про ще один факт змови потенційних постачальників харчів для Збройних сил, щоб зірвати проведення нових аукціонів щодо закупівлі харчів для військовослужбовців.