Потенційні постачальники харчових продуктів для Збройних сил України змовились, щоб зірвати проведення нових аукціонів щодо закупівлі харчів. Про це у середу, 6 березня, повідомив директор агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов, інформує «Громадське».

Як повідомляється, напередодні Київський окружний адмінсуд не задовольнив позов одного з постачальників. Натомість 12 із 13 оголошених лотів постачальники скоординовано відкликали свої пропозиції. Відтак, за словами Жумаділова, створена ситуація тиску на ДОТ з метою передати закупівлі Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони, яке було розформоване у грудні минулого року після скандалу зі протермінованими сухпайками.

Журналісти нагадали, що нова агенція Міноборони, яка займається закупівлями їжі для ЗСУ, раніше презентувала нову модель забезпечення військових харчами, що дозволяла замовнику відхилити пропозицію учасника, якщо той не надав необхідних документів або раніше не виконав контракт.

5 лютого ДОТ оголосив перші закупівлі в 11 секторах. Але того ж дня їх спробували заблокувати через суд. Один позов був від ТОВ «Трейд Полтава», яке займається торгівлею шинами, ремонтом техніки й раніше жодних тендерів на постачання харчів не вигравало. А наступного дня ідентичну заяву подало ТОВ «Трейд Граніт Інвест». В апеляції суд підтримав позовні вимоги «Трейд Граніт Інвест» щодо оскарження процедур закупівель. ДОТ вимушений був скасувати всі 11 процедур і переоголосити їх. Загалом за місяць надійшло вже 10 позовів щодо нових процедур закупівель. Цікаво, що на пов’язаність компаній, які подавали позови, між собою вказує те, що у позовних заявах повторювалися однакові помилки

В агенції підозрюють, що таким чином постачальники хочуть зберегти те, як система працює зараз.

«Вони розуміють, що збережуть її лише за умови, що вони й надалі контрактуватимуться Департаментом ресурсного забезпечення Міноборони. Зараз ми саме про це говоримо: або у контрактах із квітня замовником виступаємо ми і нарешті проливаємо якесь світло та прозорість в історії з постачанням харчів ЗСУ, або з квітня буде пролонговано договори, які підписуються ДРЗ. Ми розуміємо, що у другому випадку буде певний відкат реформи», – розповів Арсен Жумаділов.