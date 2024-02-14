НАБУ призначило низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів

Національне антикорупційне бюро під час розслідування закупівлі продуктів Міністерством оборони підтвердило існування корупційної схеми, яка дозволяла постачальникам здійснювати зловживання під час формування ціни на ходові групи продуктів. Про це повідомила прес-служба НАБУ у середу, 14 лютого.

Деталі схеми НАБУ поки що не розкривають, однак зауважили, що вона дозволяє недоброчесним постачальниками отримувати надприбутки та наживатися на армії.

«Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб підтвердити факти зловживань, детективи вилучають і перевіряють величезний масив документів складського обліку військових частин й одержувачів послуги. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. У НАБУ наголошують, що це «величезний масив первинних документів», які дозволять встановити обсяги постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

НАБУ сформувало і передало Міноборони рекомендації, аби виправити ситуацію. Вони зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедури.