У складі натурального масла виявили невідомі суміші та рослинні жири

Антимонопольний комітет України оштрафував шістьох виробників молочної продукції на 111,5 млн грн. Під час перевірки у продукції масла та твердого сиру виявили невідомі речовини, а молочні жири виробники замінювали рослинними. Про це повідомили у прес-службі АМКУ.

«За результатами розслідування виявлено низку виробників, які виготовляли суміші з невідомими складниками та називали таку продукцію "маслом". Окремі ж бізнесмени вдавалися до заміни молочних жирів рослинними й у іншій продукції. Зокрема, Комітет виявив невідповідність жирів у складі твердих сирів», – йдеться у повідомленні АМКУ від 10 грудня.

Згідно з законодавством, вершкове масло та твердий сир є традиційними молочними продуктами, до складу яких не можуть входити не тваринні жири та білки. Інакше ці продукти не можуть називатися ані «сиром», ані «маслом». Фальсифіковані масло і сир, зазначають в АМКУ, могли потрапити до дитсадків, шкіл, інтернатів, пансіонатів та лікарень.

Зокрема штрафи наклали на:

ДП «Старокостянтинівський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 84 892 000 грн;

ТОВ «Деражнянський молочний завод» (Хмельницька обл.) – 9 459 200 грн;

ТОВ «Вівальді Д» (Дніпропетровська обл.) – 6 900 000 грн;

ТОВ «Інтер-мол» (Дніпропетровська обл.) – 4 022 000 грн;

ТОВ «ОМПК «Славія» (Сумська обл.) – 3 500 000 грн;

ТОВ «Іва-арт» (Івано-Франківська обл.) – 2 800 000 грн.

В АМКУ не повідомляють, масло яких торгових марок виявилось неякісним, однак у продукції деяких із цих виробників фальсифікат виявляють уже не вперше. Зокрема, торік із львівських дитсадків вилучили 230 кг продукції Старокостянтинівського молокозаводу. Виробник постачав не натуральне вершкове масло, а спред – суміш із рослинних і молочних жирів.

Зазначимо, що загалом за 2020 рік АМКУ оштрафував недобросовісних виробників молочної продукції на 140 млн грн.