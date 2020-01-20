Держспоживслужба оприлюднила результати дослідження якості вершкового масла

Дослідження, яке провели впродовж листопада - грудня 2019 року, виявило підроблене вершкове масло

В Україні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів здійснила масштабну перевірку вершкового масла, яким торгують у роздрібних мережах. Із 77 примірників масла різних торгових марок кожне п’яте виявилось фальсифікатом.

Як повідомила прес-служба Держспоживслужби, для дослідження фахівці відібрали зразки в торгових мережах чотирьох регіонів України: Сумах, Черкасах, Новій Одесі (Миколаївська область) і в Калуші (Івано-Франківська область).

Загалом експерти взяли 77 примірників масла кількох торгових марок, сукупно це була 231 пачка. Серед представлених товарів було 28 українських і два німецькі виробники.

Дослідження показало, що 16 з 77 відібраних одиниць – це фальсифікат. У Сумах підробними були три зразки, у Новій Одесі – два, в Черкасах – три, в Калуші – вісім.

Згідно з даними Держспоживслужби, Івано-Франківський міськмолокозавод виготовив масло, половину від вмісту якого становлять замінники, а Богодухівський завод на Харківщині в продукцію додав 75% немолочних жирів.

Окрім того, в Одеській області в місті Кілія продають масло, в якому виявилося 92% немолочних жирів. У маслі під назвою «Апрель», котре виготовили в Каневі, 87% немолочних жирів.

Масло, яке виготовило ТОВ «Інтермол» з Дніпра та компанія «Миколаївмолпром» з Миколаїва, виявилося на 100% сфальшованим.

Окрім того, аналіз вершкового масла з Старокостянтинівського заводу на Хмельниччині показав, що серед п’яти відібраних зразків у трьох було чисте масло, а два містили домішки близько 10%.

У цих виробників виявили фальсифіковане масло (натисніть на зображення для збільшення)

Нагадаємо, згідно із законодавством України, додавати будь-які жири, крім молочного, до вершкового масла не можна. Якщо продукт виготовляють з іншими жирами, то це є спред або маргарин, залежно від їхньої кількості. На упаковках з цими товарами заборонено писати «вершкове масло», адже це буде введенням в оману споживача.

Згідно з повідомленням Держспоживслужби, зразки масла відбирали громадські активісти, журналісти та фахівці служби за принципом сусідства на поличці однієї дати виготовлення, однієї жирності. Всі зразки були відібрані у місцях офіційної реалізації, про що свідчить наявність чеку. Магазини обиралися випадково – за порадою споживачів під час опитування на вулиці. Усі дії учасників, умови, місце події, супровідна документація були максимально прозорими та відкритими, оскільки все фіксувалося на відео.

Зразки відібраної продукції доставляли до двох незалежних акредитованих випробувальних лабораторій для проведення досліджень. Кожен зразок продукції був знеособлений та закодований комісією.