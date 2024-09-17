Перезавантаження митниці є маяком для МВФ, Світового банку та США

Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, ухвалила законопроєкт, яким вносять зміни до Митного кодексу. Про це повідомив голова правління громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

За законопроєкт сьогодні проголосували 260 нардепів. Шабунін відзначив, що ухвалене перезавантаження митниці впродовж кількох років має збільшити надходження в бюджет на 100 млрд гривень.

Центр протидії корупції наголосив, що ці зміни є зобов’язанням України перед МВФ. Законопроєкт створює правову основу для реального перезавантаження митниці та підтвердить міжнародним партнерам, що Україна готова проводити потрібні зміни.

Які саме зміни передбачені законопроєктом:

Змінюється процедура конкурсного відбору керівника митної служби – відтепер голову ДМС обиратиме конкурсна комісія з 6 осіб. Трьох з них визначатиме Міністерство фінансів, інші троє – будуть кваліфікованими представниками від міжнародних організацій. Право вирішального голосу надається останнім.

«Карт-бланш» на кадрові зміни. Новообраний Голова ДМС матиме ширші кадрові повноваження. Зокрема, зможе без обов’язкового проведення конкурсу призначати своїх заступників.

Запроваджується щорічний зовнішній аудит митниці. У разі негативного висновку, це буде вагомою підставою для звільнення Голови ДМС. Також протягом року після обрання нового керівника має відбутися переатестація всіх працівників митної служби. У разі неуспішної здачі працівника можуть звільнити, він не зможе обіймати посаду в органах ДМС протягом наступних 10 років. Крім цього, одним з етапів відбору кандидатів на посаду до митниці тепер буде перевірка на поліграфі.

Обмежений вплив міністра фінансів. Міністр фінансів більше не матиме повноважень погоджувати усі кадрові призначення всередині митниці, однак зможе ініціювати перед урядом звільнення керівника ДМС.

Контрактна форма найму та підняття зарплат. Працівники митниці працюватимуть на умовах контракту, який укладається строком до 3 років. Щороку вони повинні проходити перевірку рівня митних компетенцій, за результатами якої їх можуть зобов’язати пройти підвищення кваліфікації. Розмір посадового окладу не може бути менше ніж 14 розмірів прожиткового мінімуму для центрального апарату, та 12 розмірів – для територіальних органів. Мова йде про не менш як 29 428 та 25 224 гривні відповідно.

Фото Ярослава Железняка

«Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес-асоціацій. І громадськості. Найголовніше – це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет», – додав народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 22 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10411 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». Як писав Forbes Ukraine, від початку 2024 року митні надходження до держбюджету становлять близько 329 млрд грн (станом на кінець липня). За словами голови профільного комітету Ради Данила Гетманцева, держбюджет через неефективну роботу митниці втрачає від 100 до 120 млрд грн щороку.