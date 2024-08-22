Ухвалення законопроєкту було одним із зобовʼязань України за угодами з МВФ, Світовим банком та ЄС

У четвер, 22 серпня, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10411 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу». За нього проголосували 293 депутати. Про це повідомив нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк.

У Державній митній службі сказали, що зміни наближають Україну до повного застосування митного законодавства ЄС. Наступним має стати прийняття нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.

Закон запроваджує концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, а також запроваджує європейський підхід щодо застосування митних режимів. Окрім цього, в Україні запроваджують європейську модель типів митних складів та європейську концепцію вимог до зберігання товарів під митним контролем.

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, упродовж 18 місяців будуть повинні перейти на систему авторизацій, аналогічну тій, що діє в ЄС. Також удосконалюються положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності у разі переміщення товарів через митний кордон України тощо.

Очікується, що запропоновані зміни наберуть чинності через шість місяців після офіційного опублікування закону. За цей час Кабінет Міністрів та Міністерство фінансів мають затвердити всі необхідні підзаконні акти. Ознайомитись з повним переліком змін до Митного кодексу можна на сайті служби.

Зазначимо, ухвалення цього законопроєкту було одним із зобовʼязань України за угодами з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським Союзом. Як писав Forbes Ukraine, від початку 2024 року митні надходження до держбюджету становлять близько 329 млрд грн (станом на кінець липня). За словами голови профільного комітету Ради Данила Гетманцева, держбюджет через неефективну роботу митниці втрачає від 100 до 120 млрд грн щороку. Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомляв, що у перший рік війни державний бюджет недоотримав близько 100 млрд грн, нині – близько 40 млрд грн. Оцінка тіньових потоків є приблизною.