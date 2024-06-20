239 депутатів підтримали перезавантаження Бюро економічної безпеки

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 20 червня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), який враховує вимоги міжнародних партнерів. Як повідомив у Telegram депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 239 парламентарів.

Увечері 19 червня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №10439. За словами Железняка, «важкі багатосторонні перемовини дали результат» – 20 членів Комітету ВР підтримали нову редакцію закону, що відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості.

Основні зміни у законопроєкті про реформу БЕБ

нового голову БЕБ обиратиме комісія зі шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу;

переатестацію співробітників проводитиме комісія зі шести членів від новообраного директора БЕБ і шести – від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнесу;

упродовж трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: шестеро членів від БЕБ, шестеро – від партнерів за пропозицією українського бізнесу;

передбачена незалежність директора БЕБ на рівні Національного антикорупційного бюро, Спеціальної антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також Ярослав Железняк додав, що у проєкті закону є низка важливих змін про незалежність інституції.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС. Народний депутат наголошував, що від ухвалення законопроєкту залежить надання Україні трьох млрд доларів.

Нагадаємо, у квітні повідомлялось, що Комітет ВР схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами та бізнесом.

Верховна Рада на засіданні 11 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).