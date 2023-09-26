Посольство США в Україні підтвердило надсилання листа з реформами

Сполучені Штати Америки надіслали на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ України, необхідних для продовження надання їй допомоги. У вівторок, 26 вересня, інформацію щодо списку реформ підтвердили у прес-службі посольства США в Україні.

У понеділок, 25 вересня, «Українська правда» повідомила, що заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл розіслав листи з переліком необхідних реформ. За даними видання, листи отримали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та Офіс президента України.

«УП» оприлюднила текст листа, в якому йдеться про необхідні зміни у функціонуванні Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, та загалом судової гілки влади. Окрім того, лист визначає пріоритетними зміни в роботи українського Міноборони та інших силових відомств. У видання додали, що лист є попереднім проектом та підлягає подальшому розгляду.

«У межах діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, США надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі. Цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку США рішуче підтримують», – підтвердили у прес-службі посольства США.

У посольстві додали, що метою цього листа є визначення кроків щодо ефективного реформування українських систем. Також і відомстві наголосили, що США прагнуть допомогти Україні відновитися та відбудуватися – включно з реформами, спрямовані на боротьбу з корупцією.

Зазначимо, 25 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що до України прибули перші американські танки Abrams. Хоч точна кількість прибулої техніки не уточнюється, загалом Україна має отримати 31 американський танк.