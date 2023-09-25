Україна отримала від США перші танки Abrams, кількість їх невідома. Про прибуття танків повідомив у понеділок, 25 вересня, президент Володимир Зеленський.

«Хороші новини від міністра [оборони Рустема] Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», – написав президент у своєму Telegram-каналі.

Раніше американська газета The New York Times з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США повідомляла, що танки прибули в Україну ще 23 вересня. Ані зеленський, ані NYT не повідомили, яка саме кількість танків прибула в Україну.

Нагадаємо, що 25 січня президент США Джо Байден повідомив, що Україна загалом має отримати 31 танк Abrams. Перед наданням танків США навчили українських військових ними користуватися. Навчання проходили в Німеччині. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, Україна використовуватиме танки Abrams для добре спланованих операцій.