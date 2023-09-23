Кирило Буданов дав інтерв’ю американському проекту The War Zone

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна використовуватиме танки Abrams, перші з яких вже наступного тижня мають бути в Україні, для добре спланованих, проривних операцій. Про це він сказав в інтерв’ю The War Zone у п’ятницю, 22 вересня.

За його словами, зараз на полі бою використання бронетехніки практично на всіх основних напрямках зведено до мінімуму через велику кількість замінованих протитанковими мінами територій, що є проблемою для гусеничної техніки, а також через велику кількість FPV дронів-камікадзе, які можуть вражати обладнання техніки. Буданов додав, що зараз бронетехніку використовують лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця. Втім у бойових діях вона участі не бере.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи будуть тоді ефективними танки Abrams, перша частина яких має бути в Україні вже наступного тижня, Буданов відповів, що в Україні їх дуже чекають.

«Їх потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою дуже довго. Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготованих», – сказав керівник ГУР МО.

На запитання журналіста, чи впевнений Буданов у цьому, зважаючи на червневу ситуацію під Малою Токмачкою Запорізької області, де нібито було знищено певну кількість бронетехніки, голова української розвідки ці слова заперечив.

«Насправді було знищено не так багато техніки. Було багато пошкодженої техніки. І наразі вона відремонтована. Кількість знищеної була не такою великою. Але це саме той приклад, про який ми щойно говорили. Тож якщо ми просто розгорнемо якусь батальйонну танкову групу десь на полі бою, доки вона потраплятиме під радіус обстрілу артилерії, вона буде вражена», – наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, США оголосили про надання Україні танків Abrams у січні 2023 року після довгого часу зволікань. Водночас досі жодного з цих танків Україна не отримала, оскільки українські військові в Німеччині навчалися їх використовувати. Загалом Україна має отримати від США 31 танк Abrams.