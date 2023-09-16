У Білому домі захищають текст підсумкової декларації саміту G20 минулого тижня, який розчарував Україну через відсутність засудження російської агресії. Про це на брифінгу сказав радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише «Європейська правда».

Салліван зазначив, що на саміті G20, а також на мирних самітах в Копенгагені та Джидді були викладені схожі пропозиції. Він перерахував чотири ключові принципи декларації щодо України: першочергове значення територіальної цілісності та суверенітету; заява про те, що абсолютно неприйнятним для будь-якої країни є застосування сили для порушення територіальної цілісності іншої країни; напади на зернову інфраструктуру або цивільну інфраструктуру повинні бути повністю заборонені; погроза або застосування ядерної зброї в такому конфлікті має бути неприпустимою.

«Ці чотири пункти, які з'явилися в комюніке G20, є потужними і, я б сказав, певним чином не нейтральними заявами в цьому контексті, тому що всі ці чотири пункти дійсно говорять Росії: "Те, що ви робите, є неприйнятним"», – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, Країни G20 9 вересня 2023 року узгодили спільну декларацію за результатами саміту в Нью-Делі. Однак, у заяві не йдеться про засудження війни, яку Росії розв’язала проти України. У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн «Великої двадцятки».

Державний секретар США Ентоні Блінкен став на захист декларації лідерів G20, а президент США Джо Байден пояснив відсутність у документі прямого засудження російської агресії проти України тим, що це «питання клину з Росією, яка була присутня на зустрічі G20, і з Китаєм, який мав представництво».