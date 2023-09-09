МЗС України прокоментували підсумкову спільну декларацію країн G20, висловивши розчарування її формулюваннями. Відповідну заяву 9 вересня опублікував речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Дипломат висловив розчарування тією частиною документу, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначив, что участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Водночас речник МЗС запропонував, як змінити основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності. Він вказав, що в декларації потрібно було зазначити, що Росія веде війну проти України замість слів про «війну в Україні», а також наголосив, що саме РФ, а не «всі країни», повинна утриматися від застосування сили для територіальних завоювань.

Ніколенко також вказав на необхідності того, що учасники саміту мали засудити агресію РФ проти України та закликати Росію негайно її припинити.

Нагадаємо, 9 вересня саміт країн «Групи двадцяти» погодив спільну декларацію, знайшовши компромісні формулювання у блоках, які стосуються війни РФ проти України.

Учасники повторили свої національні позиції щодо війни в Україні та підкреслили, що всі держави повинні діяти відповідно до цілей і принципів Статуту ООН. Лідери G20 визнали, що війна в Україні має значні наслідки для глобальної економіки, зокрема для продовольчої та енергетичної безпеки, ланцюжків поставок, макрофінансової стабільності, інфляції та зростання. Учасники саміту закликали до припинення військових руйнувань або інших нападів на відповідну інфраструктуру.

Лідери G20 закликали всі держави дотримуватися принципів міжнародного права, у тому числі територіальну цілісність і суверенітет, міжнародне гуманітарне право та багатосторонню систему, яка забезпечує мир і стабільність. Вони також висловили занепокоєння з приводу несприятливого впливу конфліктів на безпеку цивільного населення. Серед іншого в документі наголошується, що застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими.