Вілла на вулиці Нижанківського, 6, дах якої відреставрують до кінця 2025 року

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» уклало договір з ТОВ «Сервіскломонтаж-Львів» на ремонт даху вілли у Стрию, що на вулиці Нижанківського, 6. Будівля, яку звели 1911 року, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Наразі у віллі працює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 4,6 млн грн. Відреставрувати дах планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, мають відреставрувати цегляну кладку стін, встановити нові крокви з дерев'яних колод, провести гідроізоляцію та вогнезахист дерев'яних конструкцій, облаштувати водостічну систему, змурувати нові комини, замінити частину вікон, облаштувати блискавкозахист, оновити покриття даху з черепиці. Гарантійний термін робіт становить десять років.

«У нас було звернення від Стрийської міської ради, яка зацікавлена, щоб військкомат працював в комфортних умовах. Також було звернення від самого військкомату з проханням про ремонт, бо дах будинку в аварійному стані», – розповів у коментарі ZAXID.NET виконувач обов'язків керівника управління майном спільної власності Львівської облради Андрій Білоус.

Виконувачка обов'язків директорки КП ЛОР Технічний нагляд» Марія Желіско розповіла ZAXID.NET, що дах вілли не ремонтували понад 30 років.

«Частина черепиці вже розсипалася, дах підлатували металом, дерев'яні конструкції згнили. Дах у жалюгідному стані, особливо з боку внутрішнього подвір'я», – сказала Марія Желіско.

Участь в аукціоні взяли три компанії – ТОВ «Сервіскломонтаж-Львів», ПП «СЧН Житло-Буд» та ТОВ «Роксіс груп». Переможцем торгів стало львівське ТОВ «Сервіскломонтаж-Львів», яке запропонувало найнижчу ціну реставрації. За інформацією аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована 2015 року й спеціалізується на монтажі водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Керівником ТОВ «Сервіскломонтаж-Львів» є Сергій Липовецький. Також йому належить 60% бізнесу, а рештою володіють Віталій Крижанівський та Сергій Скакун. Сайт «Слідство Інфо» 2 квітня розповідав, що ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів» підозрюють у привласненні майже 1 млн грн під час будівництва котельні школи у місті Дубно на Рівненщині. Однак компанія назвала це тиском на бізнес. За інформацією Рівненської прокуратури, ТОВ «Сервіскотломонтаж-Львів в офіційних документах прозвітувало про закупівлю обладнання за завищеними цінами.