Церква Успіння Пресвятої Богородиці у селі Кліцько на Львівщині

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА 18 липня уклав договір з ТОВ «Рроса» на реставрацію дерев'яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці 1603 року, яка є пам'яткою національного значення. Церква розташована у селі Кліцько, що за приблизно 30 км від Рудок. Згідно з системою державних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 4,8 млн грн. Ціна угоди тверда, тому підрядник не може змінювати вартість робіт. Відреставрувати пам'ятку архітектури мають до кінця 2025 року.

У технічній документації йдеться, що планують відновити зрубні стіни, конструкції та покриття піддашшя, встановити нові карнизи, відремонтувати дах та відновити ґонтове покриття. Також замінять підлогу церкви, відновлять балкони на другому ярусі будівлі, встановлять нові двері та вікна, відремонтують сходи. Крім цього, підрядник має провести захисну обробку дерев'яних конструкцій, встановити системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Гарантійний термін робіт становить десять років.

Інтер'єр церкви Успіння Пресвятої Богородиці (Фото з «Вікіпедії»)

Єдиним учасником та переможцем торгів стало ТОВ «Рроса». За інформацією аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у квітні 2023 року у Львові й спеціалізується на будівництві. Керівником та власником бізнесу є Роман Якубишин. Раніше підприємець був зареєстрований як ФОП і надавав послуги з мобільного харчування.

Нагадаємо, що тендер на реставрацію церкви у селі Кліцько департамент архітектури та містобудування ЛОВА оголошував у липні 2021 року. Очікувана вартість робіт становила 3,9 млн грн. Підрядника не змогли обрати, оскільки на торги ніхто не прийшов. Наступний тендер оголосили у серпні 2021 року й підряд отримало «Підприємство об'єднання громадян "Центр комплекс"» з Прикарпаття, яке мало відреставрувати церкву за 3,5 млн грн. Однак компанія потрапила до «чорних списків» АМКУ, які передбачають заборону брати участь у торгах на три роки. Крім цього, «Центр комплекс» входить до списку недобросовісних підрядників Львівської міської ради.