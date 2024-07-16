Барокові скульптури святих прикрашали дзвіницю монастиря

Викладачі та студенти кафедри архітектури та реставрації НУ «Львівська політехніка» працюють над відновленням дерев’яних барокових скульптур, які прикрашали дзвіницю монастиря у Підкамені. Саму вежу відреставрували за кошти міжнародного гранту, зараз вона є оглядовим майданчиком. А скульптури ХVIII століття потребують тривалої і копіткої роботи.

Відновлення трьох скульптур реставратори почали у квітні. Це фігури святих, зроблені зі склеєних дерев’яних брусків, вирізьблені і обшиті мідними листами. Для кожної фігури листи міді розрізали на окремі частини індивідуальної величини та конфігурації, потім цвяшками прибивали до дерев’яного корпусу й водночас за допомогою окуття надавали бажаної скульптурної форми, розповідають у Львівській політехніці.

Первісний вигляд дзвіниці зі скульптурами (з сайту політехніки)

Професор кафедри архітектури та реставрації Олег Рибчинський розповідає, що спершу треба законсервувати скульптури, стабілізувати деревину, очистити її від плісняви та комах, зміцнити. Він додав, що цей підхід буде експериментальним, згодом таку методику застосують і до інших скульптур. Зараз фахівці ідентифікують фрагменти скульптур, користуючись технологією 3D-моделювання.

3D-модель статуї (фото політехніки)

Завідувач кафедри Микола Бевз додає, що на стан вплинули погодні умови, а також те, що фігури не були законсервовані. У 2023 році спеціалісти кафедри АТР провели фотограмметричні обміри скульптур та перші санаційно-консерваційні роботи. Проєкт виконують у партнерстві з громадською організацією «Центр реставраційних досліджень».

Експериментальні дослідницькі та консерваційні роботи почали з найкраще збереженої скульптури – святого Домініка. Крім нього, дзвіницю монастиря прикрашали фігури святих Вінцента Ферарського, Томи Аквінського та Яцека Одровонжа. Фігури святих виготовив у XVIII столітті скульптор Мар’ян Осінський.

Скульптура святого Домініка (фото Суспільного)

«Статуї піддають спеціальній довготривалій консервації — що три тижні їх поміщають у спеціальні ванни із солями, щоб деревина, яка є основою предметів реставрації, знову наситилась і з нею можна було більш-менш спокійно працювати. Водно-сольові процедури триватимуть ще близько двох місяців, після чого реставратори перейдуть до розчистки металу та його укріплення, а відтак – до обговорення питань кріплення рук і бляшок, якими колись була обкована голова», – пояснюють на кафедрі.

Відновлення однієї скульптури коштує близько 50 тисяч євро. Питання фінансування поки не вирішене.