Пітер Фальк знявся більше ніж у 100 фільмах

17 вересня народився американський актор Пітер Фальк (1927 - 2011). Він знявся у більш ніж 100 фільмах, 10 серіалах, озвучив 1 мультфільм, був режисером 1однієї кінокартини та художником. Проте знають його переважно лише як лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі, що йшов з 1968 по 2003 роки. Фальк спочатку відмовлявся від ролі Коломбо, адже боявся стати її заручником. Так і сталося.

Пітер Фальк був двічі номінований на «Оскар», 12 разів – на телепремію «Еммі» (отримав п'ять) та 10 разів на «Золотий глобус» (отримав один). Актор з аж ніяк не героїчною зовнішністю грав переважно у вестернах, детективах та бойовиках. Хоча і комедій у його фільмографії не бракує. Згадаємо лише п’ять найвідоміших картин з його участю.

«Корпорація “Вбивство”»

Murder, Inc., 1960, режисери Берт Бэлабан, Стюарт Розенберг

Фільм, який знято за автобіографічною книгою юриста Бертона Теркіса, розповідає про виникнення та крах злочинного синдикату, що увійшов до історії криміналістики під назвою «Корпорація “Вбивство”». Основні події розгортаються в Брукліні 1930-х років навколо двох основних персонажів – могутнього ватажка синдикату Лепке та жорстокого вбивці Релеса, якого грає Фальк. Ця роль принесла йому номінацію на «Оскар».

«Жменя чудес»

Pocketful of Miracles, 1961, режисер Френк Капра

«Жменя чудес» – останній фільм режисера Френка Капри. Римейк його ж фільму «Леді на один день», знятого в 1933 році за сценарієм Роберта Ріскіна й заснованого на оповіданні Деймона Раніона «Мадам Ла-Жімп».

Дейв «Хлющ» (Гленн Форд) – нью-йоркський гангстер, забобонний настільки, що перед будь-якою важливою справою купує яблуко у старої вуличної торгівлі «Яблучної Енні» (Бет Дейвіс). Він допомагає дочці вбитого мафією власника нічного клубу (Гоуп Ленг), дозволивши їй стати зіркою цього клубу «Принцесою» Мартін. Фальк зіграв помічника головно героя, що незадоволений сентиментальністю боса. Ця роль принесла йому другу номінацію на «Оскар».

«Великі перегони»

The Great Race, 1965, режисер блейк Едвардс

Фільм «Великі перегони» – це літопис автопробігу Нью-Йорк - Париж. Привабливий улюбленець публіки на прізвисько Великий Леслі (Тоні Кертіс) вирішує додати гостроти в свої і без того насичені будні. Він виступає з ініціативою організувати гонки по країнах і континентах. Захід викликає не аби який інтерес публіки, збираючи, як безліч глядачів, так і учасників. Хоча основним засобом пересування повинні бути машини, учасники не гребують використанням дирижаблів, повітряних куль, літаків, човнів і різних модифікованих засобів пересування.

Леслі на його шляху до заповітної перемоги супроводжує кореспондент газети Меггі Дюбуа (Наталі Вуд). По п'ятах за їх командою невпинно слідують одвічний суперник Леслі професор Фейт (Джек Леммон0 і його вірний помічник Макс (Пітер Фальк). Вони готові на будь-які хитрощі і підлості, аби опонент не виграв гонку.

«Внутрішні закони»

The In-Laws. 1979, режисер Артур Гіллер

Скромний дантист (Алан Аркін) втягнутим в моторошні пригоди своїм майбутнім родичем: їх дочка та син мають побратись. Справа в тому, що Вінсент (Пітер Фальк) попросив дантиста про невелику послугу: винести з офісу саквояж з вкраденими ним пластинами для друку американських доларів. Дивна, смішна комедія, яку навіть сьогодні можна дивитись на одному подиху.

«Пророк»

Next, 2007, режисер Лі Тамахорі

Кріс Джонсон (Ніколас Кейдж) здатний бачити варіанти майбутнього для себе на дві хвилини вперед. Він живе в Лас-Вегасі, заробляє, показуючи фокуси в шоу передбачення й обігруючи казино в азартних іграх, використовуючи свій дар. Його примітили на моніторах охорони і вирішили перевірити на шахрайство. Дар підказує Крісу, що через мить грабіжник поруч з ним почне стрілянину та вб'є двох людей. Кріс перший починає діяти і встигає знешкодити зловмисника.

У цей час агенти ФБР дивляться записи камер спостереження в казино. Одна з них, Келлі Ферріс (Джуліана Мур), в черговий раз переконується в незрозумілій здатності Джонсона бачити майбутнє. Кріс втікає й ховається у свого друга Ірва (Пітер Фальк), розуміючи, що поліція у нього на хвості.