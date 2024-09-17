Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили трьох чоловіків, які нелегально продавали вогнепальну збрю, боєприпаси та вибухівки. Про це у вівторок, 17 вересня, повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

За даними правоохоронців, нелегальний продаж вогнепальної зброї, вибухівки та набоїв різного калібру налагодили троє жителів Київської області віком від 36 до 41 року.

«Один із фігурантів через своїх знайомих підшукував клієнтів з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїжджав до Києва, де фігуранти продавали йому обраний товар під час особистих зустрічей за готівку», – розповів правоохоронець Вадим Коломієць.

Нелегальний арсенал затримані ховали у помешканнях та гаражах своїх знайомих, які живуть на Київщині, а продавали зброю у столиці.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: понад 16 тис. патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет та 5 кг артилерійського пороху. За даними правоохоронців, вартість виличеного на «чорному ринку» коштує приблизно 1,7 млн грн.

Наразі підозру у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України) отримав один із затриманих. Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозри іншим фігурантам. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Крім того, поліцейські встановлюють походження зброї та боєприпасів, а також можливих спільників затриманих.