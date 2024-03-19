За зберігання зброї прикарпатцям загрожує до 7 років ув’язнення

Правоохоронці затримали трьох прикарпатців, які торгували зброєю на території регіону. Під час обшуків у них знайшли склад з рушницями, пістолетами і боєприпасами. За скоєне мешканцям Косівського району загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 березня, під час досудового розслідування правоохоронці 9 разів фіксували продаж зброї прикарпатцями. До свого затримання вони встигли реалізувати три автомати АКС 47 та АК 74, пістолет-кулемет SA-26, револьвер та набої до вогнепальної зброї. Раніше судимого 65-річного мешканця Косівщини затримали на гарячому після продажу за 1000 доларів пістолета-кулемета системи Шпагіна.

«Під час обшуку в транспортному засобі та за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили та вилучили револьвер Jaguar, гроші, предмети, схожі на гранати М 67, та сотні патронів різних калібрів. За місцями проживання двох інших 50-річних спільників виявлено та вилучено декілька гладкоствольних рушниць, помпову рушницю, карабін Маузер, снайперську гвинтівку СВД, 2 глушники, пістолети та більше тисячі набоїв різних калібрів. Все вилучене направили на експертизу», – інформують у поліції.

Затриманим повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами їм загрожує від 3 до 7 років ув’язнення. Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів на території області.