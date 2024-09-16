Торговців зброєю арештували, їм загрожує до 7 років ув’язнення

Двоє мешканців Косівського району упродовж року торгували зброєю, продавши своїм клієнтам півтора десятки пістолетів, автомат і понад 1,5 тис. патронів. Чоловіків арештували, їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 16 вересня, злочинну групу організували раніше не судимі 31-річний та 35-річний мешканці Косівщини. Упродовж року вони встигли продати арсенал зброї.

«Йдеться про 14 пістолетів, які перероблені на бойові, бойовий автомат АКМ, більше півтори тисячі патронів та боєприпасів різних калібрів. Після останнього збуту пістолета та 330 патронів різних калібрів 35-річного фігуранта було викрито та затримано», – інформують правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях та господарських будівлях прикарпатців вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси. Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами їм загрожує від 3 до 7 років ув’язнення.