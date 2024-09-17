Рішення пов'язане з новим законом про заборону релігійних організацій, які мають зв'язок з РФ

Рада церков при Чернівецькій обласній військовій адміністрації виключила зі свого складу Українську православну церкву Московського патріархату. Таке рішення ухвалили вперше в Україні. У Раді церков пояснили ZAXID.NET, що це пов'язано з новим законом, який 20 серпня ухвалила Верховна рада, – про заборону релігійних організацій, які мають зв'язок з РФ.

Засідання Ради церков при Чернівецькій обласній адміністрації відбулося 3 вересня. Ініціював клопотання про виключення з ради представників УПЦ МП єпископ Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України Феогност, повідомило «Суспільне. Чернівці».

Секретар Ради церков і релігійних організацій при Чернівецькій ОВА Іван Чернушка розповів ZAXID.NET, що це вперше в Україні обласна Рада церков виключила УПЦ МП зі свого складу. За рішення проголосували одноголосно представники всіх 14 церков, які входять до складу Ради. Представника УПЦ МП на засіданні не було.

Іван Чернушка додав, що представників УПЦ МП від зібрань відсторонили пів року тому, а вже у вересні вирішили за поданням єпископа Феогноста виключити з Ради. Також на засіданні був присутній голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Наразі закон, за який проголосувала Верховна Рада, ще не підписав президент. Він набуде чинності лише через місяць після того, як його оприлюднять і підпишуть. Після цього всі релігійні організації, які раніше мали так чи інакше звʼязки з Росією, перевірять.

«Якщо чернівецьких представників УПЦ буде все в порядку із законом, вони створять нову організацію або доведуть, що не мають зв'язок з Москвою чи тією церквою, тоді ми будемо готові прийняти їх назад в Раду церков», – пояснив Іван Чернушка.

Раніше тернопільське медіа «20 хвилин» повідомляло, що Рада церков при Тернопільській ОВА також розглядала питання виключення зі складу УПЦ МП на черговому засіданні, яке відбулося 5 вересня. Однак представники церков вирішили викликати на наступне засідання священнослужителів Української православної церкви і вже при їхній присутності розглянути доцільність їхнього перебування в Раді церков.

Додамо, що Рада церков та релігійних організацій діє при кожній обласній адміністрації. Це дорадчий орган, який надає владі та громадськості пропозиції та рекомендації, які стосуються релігійного життя області. Наприклад, Рада церков вирішує і рекомендує на яке державне свято і які події представникам влади необхідно проводити спільно з духовенством. Також діє Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, до складу якої досі входить предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

Наразі на Буковині налічується близько 400 парафій Української православної церкви Московського патріархату. В ПЦУ парафій є вдвічі менше – 200 спільнот.