В селі розташована дерев'яна церква 1909 року

На Буковині ще одна релігійна громада перейшла під юрисдикцію Православної церкви України. В селі Ворничани Дністровського району в храмовий празник 8 вересня селяни проголосували за перехід з УПЦ МП в ПЦУ. В селі розташована дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці, зведена в 1909 році.

Релігійна громада у cелі Ворничани Дністровського району перейшли від УПЦ МП до Православної церкви України, повідомляє «Молодий Буковинець».

Голосування провели в день храмового свята Різдва Пресвятої Богородиці, яке за новоюліанським календарем припадає на 8 вересня. На збори громади прийшло близько 140 представників. «За» перехід проголосувало 108 вірян релігійної громади. Близько 30 жителів села, які є прихильниками московського патріархату, відмовилися реєструватися та брати участь у зборах.

Додамо, що це вже не перші збори в селі Ворничани, на яких віряни запропонували голосування про перехід з УПЦ МП в ПЦУ. 28 липня 2024 року в населеному пункті вже відбулися парафіяльні збори, на яких релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці голосувала за вихід з-під юрисдикції московського патріархату та переходу до Православної Церкви України. Однак на перших зборах не вистачило 3 голоси для переходу. Згідно з регламентом та протоколом, 8 вересня в селі вирішили провести повторні збори і голосування. Після підрахунку голосів з’ясувалося, що усі, хто зареєструвався в участі в голосування – віддали свої голоси одноголосно – «за».

Наразі громада вирішуватиме питання про передачу церковного майна – самої споруди дерев’яної церкви та предметів для богослужіння.

За інформацією Вікіпедії, село Ворничани налічує 600 мешканців. В населеному пункті є одна церква – храм Різдва Пресвятої Богородиці, який до 8 вересня перебував під юрисдикцією УПЦ МП.