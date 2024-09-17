Сайт ZAXID.NET і мережа «Вікно відновлення» підписали меморандум про співпрацю. Таким чином, ZAXID.NET приєднався до спільноти, що адвокатує і висвітлює відбудову України.

Завдання «Вікна Відновлення» – якісно й прозоро розповідати про відновлення постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни.

Як учасник мережі, ZAXID.NET підготує низку актуальних матеріалів на тему відбудови за допомогою кроссекторальних експертів й аналітиків, які спеціалізуються на цій темі.

Довідково. Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року як ініціатива семи незалежних організацій-співзасновників. Регіональні та всеукраїнські медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України.

«Вікно Відновлення» ставить собі за мету:

мережувати журналістів, експертів, лідерів громад;

контролювати процеси: викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування;

пояснювати складне просто – проводити дослідження і перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій;

розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів;

посилювати дискурс відновлення, підкреслювати важливість змін, надавати можливості для людей та організацій, які їх створюють.

Усі матеріали мережі доступні на окремому сайті-агрегаторі. Підписуйтеся на «Вікно Відновлення» у Facebook, Instagram і Telegram.