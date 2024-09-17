Голова Червоноградської райради Андрій Порицький подав декларацію про доходи за 2023 рік
Депутат та голова Червоноградської районної ради Львівщини Андрій Порицький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Порицький отримав понад мільйон гривень доходу, зокрема 461 тис. грн зарплати у Червоноградській райраді та 800 тис. грн від відчуження рухомого майна. Його дружина Олена Порицька отримала 1,8 млн грн подарунку від Володимира Пєхтєрєва та ще понад 200 тис. грн доходу (зарплата у ТзОВ «Сентіо» та дохід від підприємницької діяльності).
Із 48-річним Андрієм Порицьким пов’язані чотири компанії, що займають текстилем та мебельним бізнесом: «Сентіо», «С-Тім», «Юк-мебель», «Камелія ЮК». Із 2023 року він може користуватись авто Alfa Romeo Stelvio (2018 року випуску), яке належить Юрію Порицькому. Окрім цього у його власності перебувають кілька авто: SsangYong Rexton (2017 р. в.), Mitsubishi Pajero (2003 р. в.), Fiat Panda (2018 р. в.), Mercedes-Benz V 250 (2015 р. в.), Mercedes-Benz Vario 616 (2006 р. в.), а також мотоцикл Aprilia RS 125 (2004 р. в.). У його дружини є два авто: Volkswagen Tiguan (2014 р. в.) та Jeep Wrangler (2004 р. в.).
Подружжя декларує низку обєктів нерухомості. Зокрема, Андрій Порицький має земельну ділянку та будинок у Червонограді (226,8 м2), будинок у Італії (73 м2), три земельні ділянки на Волині, разом із дружиною вони є співвласниками квартири у Червонограді. Окрім цього Олена Порицька вказує ще дві квартири у Червонограді, а у 2023 році вона стала власницею двох паркомісць у Львові.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.