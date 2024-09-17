Голова Червоноградської райради Андрій Порицький

Депутат та голова Червоноградської районної ради Львівщини Андрій Порицький оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Порицький отримав понад мільйон гривень доходу, зокрема 461 тис. грн зарплати у Червоноградській райраді та 800 тис. грн від відчуження рухомого майна. Його дружина Олена Порицька отримала 1,8 млн грн подарунку від Володимира Пєхтєрєва та ще понад 200 тис. грн доходу (зарплата у ТзОВ «Сентіо» та дохід від підприємницької діяльності).

Із 48-річним Андрієм Порицьким пов’язані чотири компанії, що займають текстилем та мебельним бізнесом: «Сентіо», «С-Тім», «Юк-мебель», «Камелія ЮК». Із 2023 року він може користуватись авто Alfa Romeo Stelvio (2018 року випуску), яке належить Юрію Порицькому. Окрім цього у його власності перебувають кілька авто: SsangYong Rexton (2017 р. в.), Mitsubishi Pajero (2003 р. в.), Fiat Panda (2018 р. в.), Mercedes-Benz V 250 (2015 р. в.), Mercedes-Benz Vario 616 (2006 р. в.), а також мотоцикл Aprilia RS 125 (2004 р. в.). У його дружини є два авто: Volkswagen Tiguan (2014 р. в.) та Jeep Wrangler (2004 р. в.).

Подружжя декларує низку обєктів нерухомості. Зокрема, Андрій Порицький має земельну ділянку та будинок у Червонограді (226,8 м2), будинок у Італії (73 м2), три земельні ділянки на Волині, разом із дружиною вони є співвласниками квартири у Червонограді. Окрім цього Олена Порицька вказує ще дві квартири у Червонограді, а у 2023 році вона стала власницею двох паркомісць у Львові.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.